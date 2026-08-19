3 Rekomendasi Obat Flu yang Aman Anda Konsumsi

jpnn.com, JAKARTA - FLU merupakan salah satu penyakit yang menyerang saluran pernapasan.

Flu bisa menyerang siapa saja. Untuk meredakan flu, Anda bisa mengonsumsi obat yang tersedia di apotek.

Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.

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1. Paracetamol

Paracetamol sebenarnya bukan obat flu paling ampuh, tapi bisa meringankan gejala penyerta flu.

Pada umumnya, orang yang sakit flu akan mengalami serangkaian gejala, seperti demam, sakit kepala, badan nyeri atau pegal-pegal.

Nah, Paracetamol bisa meredakan berbagai gejala tersebut.

2. Obat antihistamin

Antihistamin merupakan obat flu paling ampuh jika gejala flu yang muncul diperparah oleh alergi.

Antihistamin berperan untuk meredakan hidung meler, tenggorokan gatal, mata berair, dan bersin-bersin.