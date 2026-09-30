3 Rekomendasi Obat Tidur untuk Atasi Insomnia

jpnn.com, JAKARTA - INSOMNIA merupakan salah satu masalah gangguan tidur yang harus segera diatasi.

Biasanya, insomnia ini diikuti juga dengan gangguan fungsional setelah bangun tidur.

Terkadang, sulitnya tidur bisa juga disebabkan oleh kebiasaan dan juga rutinitas tidur.

Jika penderita sudah terbiasa tidur pagi, hal ini bisa mengakibatkan penderita kesulitan tidur diluar dari jam tidur tersebut.

Salah satu cara mudah menghilangkan insomnia adalah dengan menenangkan pikiran.

Di pasaran ada macam-macam obat tidur dari berbagai kelas dan merek.

Akan tetapi, jangan asal memilih obat untuk susah tidur tanpa menjalani pemeriksaan atau berkonsultasi dengan dokter.

Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.