3 Rekomendasi Obat untuk Redakan Migrain dengan Cepat
jpnn.com, JAKARTA - MIGRAIN merupakan salah satu jenis sakit kepala yang harus segera diatasi.
Salah satu cara cepat untuk meredakan migrain ialah dengan mengonsumsi obat.
Namun, obat apa saja yang bisa digunakan untuk mengatasi gejala migrain?
1. Aspirin
Aspirin bisa digunakan untuk meredakan migrain yang ringan hingga sedang.
Beberapa penelitian merekomendasikan, aspirin dengan dosis tinggi, yaitu 900-1.300 mg, bisa diberikan saat timbul gejala pertama kali atau serangan migrain akut.
Sementara aspirin dosis rendah, yaitu 81-325 mg per hari, dinilai sebagai pilihan pengobatan yang efektif untuk sakit kepala migrain berulang.
2. Paracetamol
Jenis obat ini juga terkadang digunakan untuk mengobati migrain yang berat.
