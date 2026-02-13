menu
JPNN.com » Lifestyle » Kesehatan » 3 Rekomendasi Obat untuk Redakan Migrain dengan Cepat

Sakit kepala. Foto: ndtv.com

jpnn.com, JAKARTA - MIGRAIN merupakan salah satu jenis sakit kepala yang harus segera diatasi.

Salah satu cara cepat untuk meredakan migrain ialah dengan mengonsumsi obat.

Namun, obat apa saja yang bisa digunakan untuk mengatasi gejala migrain?

Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.

1. Aspirin

Aspirin bisa digunakan untuk meredakan migrain yang ringan hingga sedang.

Beberapa penelitian merekomendasikan, aspirin dengan dosis tinggi, yaitu 900-1.300 mg, bisa diberikan saat timbul gejala pertama kali atau serangan migrain akut.

Sementara aspirin dosis rendah, yaitu 81-325 mg per hari, dinilai sebagai pilihan pengobatan yang efektif untuk sakit kepala migrain berulang.

2. Paracetamol

Jenis obat ini juga terkadang digunakan untuk mengobati migrain yang berat.

Ada beberapa jenis obat yang tersedia di apotek yang bisa membantu meredakan migrain dan salah satunya ialah aspirin.

