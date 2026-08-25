3 Rekomendasi Olahraga untuk Meredakan Migrain
jpnn.com, JAKARTA - MIGRAIN merupakan salah satu jenis sakit kepala yang sangat menyakitkan.
Cobalah sesekali melakukan cara yang tak biasa untuk menghilangkan migrain, misalnya dengan olahraga.
Usut punya usut, beberapa jenis olahraga ternyata cukup manjur untuk meredakan nyeri migrain. Apa saja contohnya?
Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.
1. Yoga
Yoga bisa membuat tubuh terasa bugar, memberikan ketenangan, menurunkan denyut jantung dan tekanan darah, serta mengurangi nyeri.
Seluruh manfaat ini membantu tubuh pulih dari kondisi yang menimbulkan stres dan tekanan, termasuk migrain.
2. Latihan aerobik/kardio
Melansir laman The Migraine Trust, olahraga aerobik ringan adalah pilihan tepat untuk menghilangkan migrain yang membandel.
Pasalnya, gerakan dalam olahraga aerobik akan melenturkan leher dan punggung serta melatih kamu untuk bernapas lebih teratur.
Ada beberapa jenis olahraga yang bisa membantu meredakan migrain dan salah satunya ialah tentu saja yoga.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- 3 Bahaya Makan Kacang Berlebihan, Tingkatkan Risiko Serangan Migrain
- Hasil Lengkap 64 Besar Kejuaraan Dunia Bulu Tangkis 2026: 4 Wakil Indonesia Termasuk Jojo Menang
- JAI Peringati HUT ke-81 RI, Tegaskan Komitmen Kontribusi untuk Indonesia
- 6 Manfaat Makan Pisang Sebelum Olahraga
- Rayakan Keberagaman Budaya, WBI Gelar Fashion Padel Nusantara
- Wujudkan Kinerja Juara, PTPN IV PalmCo Gelar Kompetisi Olahraga Kemerdekaan