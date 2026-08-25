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3 Rekomendasi Olahraga untuk Meredakan Migrain

3 Rekomendasi Olahraga untuk Meredakan Migrain
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Yoga. FOTO: Laman India Times

jpnn.com, JAKARTA - MIGRAIN merupakan salah satu jenis sakit kepala yang sangat menyakitkan.

Cobalah sesekali melakukan cara yang tak biasa untuk menghilangkan migrain, misalnya dengan olahraga.

Usut punya usut, beberapa jenis olahraga ternyata cukup manjur untuk meredakan nyeri migrain. Apa saja contohnya?

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Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.

1. Yoga

Yoga bisa membuat tubuh terasa bugar, memberikan ketenangan, menurunkan denyut jantung dan tekanan darah, serta mengurangi nyeri.

Seluruh manfaat ini membantu tubuh pulih dari kondisi yang menimbulkan stres dan tekanan, termasuk migrain.

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2. Latihan aerobik/kardio

Melansir laman The Migraine Trust, olahraga aerobik ringan adalah pilihan tepat untuk menghilangkan migrain yang membandel.

Pasalnya, gerakan dalam olahraga aerobik akan melenturkan leher dan punggung serta melatih kamu untuk bernapas lebih teratur.

Ada beberapa jenis olahraga yang bisa membantu meredakan migrain dan salah satunya ialah tentu saja yoga.

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