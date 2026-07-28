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3 Rekomendasi Olahraga untuk Meredakan Stres

3 Rekomendasi Olahraga untuk Meredakan Stres
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Yoga atau meditasi di pantai. Foto Yessy Artada/jpnn.com

jpnn.com, JAKARTA - STRES merupakan salah satu masalah yang menyerang pikiran dan pikiran Anda.

Stres harus segera diatasi. Jika Anda tidak mampu mengelola stres yang membebani pikiran, mungkin saja hal ini membuat kualitas hidup menurun.

Akibatnya, kamu jadi sulit berpikir jernih, sulit tidur, hingga tidak lagi produktif saat bekerja.

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Untuk mengatasinya, ada beberapa jenis olahraga yang bisa meningkatkan stamina sekaligus ampuh menghilangkan stres dari pikiran.

Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.

1. Jalan santai atau jalan cepat

Jalan santai atau jalan cepat bisa memanjakan mata. Kamu bisa menikmati pemandangan rindang pohon-pohon yang ada di taman yang mungkin jarang kamu lihat dan amati.

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Aktivitas untuk menghilangkan stres ini bisa jadi waktu menyenangkan untuk kamu lakukan bersama keluarga, pasangan, atau teman.

2. Yoga

Berbagai pose yoga yang membuat tubuh menjadi lebih lentur ternyata mampu mengurangi ketegangan otot.

Ada beberapa jenis olahraga yang bisa membantu meredakan stres dan salah satunya ialah tentu saja tai chi.

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