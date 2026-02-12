3 Rekomendasi Suplemen untuk Meningkatkan Daya Tahan Tubuh

jpnn.com, JAKARTA - ADA berbagai cara yang bisa Anda lakukan untuk meningkatkan daya tahan tubuh.

Salah satunya ialah dengan mengonsumsi suplemen. Suplemen akan lebih efektif jika dikombinasikan dengan gaya hidup sehat.

Apa saja suplemen yang bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh?

Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.

1. Quercetin

Suplemen pertama yang bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh ialah quercetin.

Antioksidan dikenal memiliki peran penting dalam melawan penyakit musiman seperti flu.

Quercetin bisa menjadi sumber antioksidan yang sangat berguna bagi tubuh.

Senyawa alami ini, yang terdapat dalam berbagai buah, sayur, dan biji-bijian, memiliki sifat antioksidan yang kuat.