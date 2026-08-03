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3 Rekomendasi Suplemen yang Baik untuk Kesehatan Kulit

3 Rekomendasi Suplemen yang Baik untuk Kesehatan Kulit
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Ilustrasi suplemen. Foto: quasersrl

jpnn.com, JAKARTA - SETIAP wanita melakukan berbagai cara untuk menjaga kesehatan kulit mereka.

Anda juga harus memperhatikan makanan apa saja yang dikonsumsi, termasuk makanan suplemen untuk kulit.

Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.

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1. Nourish Skin

Sesuai dengan namanya, suplemen ini menutrisi kulit kamu agar tetap sehat.

Nourish Skin memiliki formula yang efektif dalam mengatasi masalah jerawat, flek hitam, dan kerutan.

Di dalam suplemen ini sudah mengandung amino acid, antioxidant, vitamin, mineral, dan lainnya yang dibutuhkan oleh tubuh untuk menangkal radikal bebas, melembabkan kulit, dan mempercepat proses penyembuhan jerawat.

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2. Herbilogy Pomegranate Peel Extract Powder

Tidak suka menelan kapsul atau tablet? Suplemen kulit berbentuk bubuk ini bisa menjadi solusinya.

Terbuat dari 100 persen ekstrak kulit delima, Herbilogy Pomegranate Peel Extract Powder adalah sumber antioksidan yang tinggi, serta mengandung mineral dan vitamin yang bagus untuk kesehatan kulit.

Ada beberapa jenis suplemen yang bisa membantu menjaga kesehatan kulit dan salah satunnya ialah nourish skin.

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