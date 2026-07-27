menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Lifestyle » Kesehatan » 3 Rekomendasi Vitamin untuk Mengatasi Insomnia

3 Rekomendasi Vitamin untuk Mengatasi Insomnia

3 Rekomendasi Vitamin untuk Mengatasi Insomnia
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Ilustrasi vitamin C (ANTARA/Shutterstock)

jpnn.com, JAKARTA - BANYAK orang mengalami insomnia karena berbagai hal. Mulai dari stres, masalah keuangan, dan lainnya.

Insomnia bisa mendatangkan bahaya yang tidak baik untuk kesehatan tubuh Anda.

Ada banyak cara mengatasi insomnia. Salah satunya adalah mengonsumsi vitamin dan mineral tertentu untuk mengatasi kurang tidur.

Baca Juga:

Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.

1. Vitamin B kompleks

Penelitian pada tahun 2019 membuktikan bahwa vitamin B kompleks bisa Anda konsumsi untuk membantu mengatasi insomnia.

Bahkan, kombinasi antara vitamin B1, B2, B6 dan B12 dapat meningkatkan kualitas tidur.

Baca Juga:

Hal ini terjadi karena mengonsumsi vitamin B kompleks bisa membantu mengurangi frekuensi, intensitas, dan durasi dari kram kaki yang muncul pada malam hari.

2. Vitamin D

Anda akan mendapatkan banyak sekali manfaat untuk kesehatan jika mengonsumsinya.

Ada beberapa jenis vitamin yang bisa membantu mengatasi insomnia dan salah satunya ialah tentu saja vitamin B kompleks.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI