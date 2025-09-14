menu
3 Remaja Bawa Celurit di Karawang Diamankan Polisi

3 Remaja Bawa Celurit di Karawang Diamankan Polisi

3 Remaja Bawa Celurit di Karawang Diamankan Polisi
Ilustrasi polisi mencegah tawuran. Foto Ilustrasi polisi. Ricardo/JPNN.com

jpnn.com - Tim Polres Karawang mengamankan tiga remaja yang membawa senjata tajam jenis celurit.

Para remaja tersebut diduga akan melakukan tawuran di sekitar jalan Interchange Karawang Barat, Kabupaten Karawang, Jawa Barat.

Kasi Humas Polres Karawang Ipda Cep Wildan di Karawang mengatakan penggagalan aksi tawuran yang diduga akan dilakukan sekelompok remaja itu dilakukan personel Dalmas Polres Karawang yang sedang patroli di sekitar jalan Interchange Karawang Barat.

Pada Sabtu dini hari sekitar pukul 03.10 WIB, personel Dalmas Polres Karawang yang sedang berpatroli melihat segerombolan anak keluar dari arah Kampung Budaya sambil membawa senjata tajam.

Kemudian petugas langsung melakukan pengejaran dan berhasil mengamankan satu kendaraan bermotor yang di tumpangi tiga orang.

"Sebelum diamankan, para remaja sempat mengacungkan senjata tajam kepada pengendara yang berpapasan, sehingga membuat resah pengguna jalan," ujarnya.

Polisi lantas mengamankan tiga remaja yang kedapatan membawa senjata tajam berupa celurit untuk tawuran itu.

Selain itu ada juga dari tiga remaja itu yang membawa sebuah stik golf.

Tiga remaja yang kedapatan membawa celurit dan mengacungkannya kepada pengendara diamankan polisi dari Polres Karawang. Mereka diduga hendak tawuran.

