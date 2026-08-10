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3 Remaja di Depok Tertangkap Basah Bawa Sajam buat Tawuran

3 Remaja di Depok Tertangkap Basah Bawa Sajam buat Tawuran
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Pihak kepolisian Sektor (Polsek) Beji, Kota Depok, Jawa Barat saat mengamankan tiga orang remaja yang diduga hendak melakukan aksi tawuran dengan membawa senjata tajam di kawasan Jalan Kemiri Jaya, Kecamatan Beji, Depok pada Minggu (9/8/2026). ANTARA/HO-Humas Polsek Beji

jpnn.com, JAKARTA - Tiga remaja tertangkap basah membawa senjata tajam di kawasan Jalan Kemiri Jaya, Kecamatan Beji, Kota Depok, pada Minggu (9/8) dini hari.

Para remaja itu diduga hendak melakukan aksi tawuran.

?Kapolsek Beji Kompol Antonius membenarkan adanya penangkapan ketiga remaja tersebut yang awalnya dicegat oleh warga setempat.

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?"Benar bahwa telah diamankan tiga orang remaja laki-laki yang diduga hendak melakukan aksi tawuran di wilayah hukum Polsek Beji. Saat ini ketiganya sudah diamankan di Polsek Beji untuk penyelidikan lebih lanjut," kata Antonius dalam keterangannya di Jakarta, Senin.

Ketiga remaja yang diamankan tersebut berinisial MAP (17), BVG (19), dan RAW (16).

Dari tangan para pelaku diamankan barang bukti berupa satu bilah senjata tajam jenis celurit berwarna hitam dengan gagang kayu yang dililit kain biru.

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Peristiwa itu bermula pada Sabtu (8/8) sekitar pukul 23.00 WIB saat remaja berinisial RAW dan BVG menjemput MAP dari rumahnya dengan dalih meminta izin kepada orang tua untuk bermain bersama teman menggunakan sepeda motor.

Pada Minggu (9/8) pukul 01.00 WIB, ketiganya tiba di Taman Lembah Gurame, Kecamatan Pancoran Mas, Kota Depok.

Polisi bersama warga mengamankan sejumlah remaja membawa sajam buat tawuran di Kota Depok.

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