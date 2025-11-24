3 Saksi Terkait Kematian Dosen Untag Semarang Diperiksa, Polda Jateng Ungkap Hal Ini

jpnn.com, SEMARANG - Kepolisian Daerah Jawa Tengah (Polda Jateng) telah memeriksa tiga orang saksi dalam penyelidikan kasus kematian Dwinanda Linchia Levi, dosen Universitas 17 Agustus 1945 (Untag) Semarang.

“Sudah ada tiga saksi yang diperiksa. AKBP B sebagai saksi kunci, kemudian penjaga kostel tersebut, dan juga kakak almarhumah,” ujar Kabid Humas Polda Jateng Kombes Artanto di Mapolda Jateng, Senin (24/11).

Selain saksi, dia menyebutkan rekaman CCTV di lokasi kejadian saat ini masih diperiksa oleh Laboratorium Forensik (Labfor) Polda Jawa Tengah.

“Diharapkan hasil analisis CCTV dapat mendukung informasi dan keterangan terkait peristiwa yang terjadi. Hasilnya nanti akan dikonfirmasi kepada AKBP B selaku saksi kunci. Termasuk isi ponsel korban dan ponsel milik AKBP B, semuanya sedang diperiksa di Labfor,” ujarnya.

Menurut Kombes Artanto, olah tempat kejadian perkara (TKP) atau penyelidikan lapangan lanjutan itu dilakukan sebagai pendalaman dari pertama saat jenazah ditemukan di kamar kos hotel.

“Pada olah TKP kedua kemarin, kami menyita baju milik AKBP B maupun milik Saudari D. Kami juga menyita obat-obatan yang ada di kamar, serta sprei dan selimut. Barang bukti itu akan digunakan sebagai bukti awal untuk menyusun kronologi peristiwa tersebut,” ujarnya.

Kombes Artanto menegaskan bahwa penyidik akan menyerahkan temuan obat-obatan ke Labfor.

“Obat-obatan itu akan dicek apakah merupakan obat ilegal atau obat dengan resep dokter,” ujarnya.