3 Salep untuk Obati Jerawat yang Membandel

jpnn.com, JAKARTA - JERAWAT merupakan salah satu masalah kulit yang bisa menurunkan rasa percaya diri seseorang.

Biasanya, untuk mengobati jerawat, salep bisa menjadi salah satu solusi yang bisa Anda gunakan untuk mengobati jerawat.

Sementara jika pilihan kamu tepat, jerawat bisa teratasi dengan cepat dan minim efek samping.

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Nah, jenis seperti apa yang terbaik? Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.

1. Salep benzoil peroksida

Salep jerawat yang mengandung benzoil peroksida bisa Anda temukan di apotek, dengan atau tanpa resep dokter.

Benzoil peroksida bekerja membunuh bakteri penyebab jerawat dan mencegah sel kulit mati untuk menyumbat pori-pori.

2. Salep retinoid

Salep jerawat dengan kandungan retinoid mengandung vitamin A yang biasanya digunakan untuk mengobati kondisi komedo (baik blackhead maupun whitehead) dan jerawat taraf ringan hingga sedang.

Retinoid bekerja mengangkat sel kulit mati sekaligus merangsang pertumbuhan sel kulit baru, mengurangi produksi minyak (sebum) di wajah, dan membuka pori-pori yang tersumbat.