3 Sayuran yang Tidak Baik Dikonsumsi Penderita Diabetes
Sabtu, 16 Mei 2026 – 07:26 WIB
jpnn.com, JAKARTA - DIABETES merupakan salah satu penyakit yang bisa menyerang siapa saja.
Namun, tahukah Anda jika terdapat sejumlah sayuran yang justru dilarang untuk dimakan.
Utamanya bagi penderita diabetes karena menjadi pantangan dan berbahaya jika dikonsumsi.
Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.
1. Jagung
Jagung merupakan salah satu sayuran yang memiliki IG tinggi jika diolah dengan cara tertentu.
Makanan dengan IG tinggi bisa memicu lonjakan gula darah dengan cepat.
2. Kacang polong
Kacang polong menjadi sumber serat yang baik, tetapi memiliki karbohidrat tinggi.
Kacang jenis ini yang dijumpai dalam bentuk kalengan umumnya tinggi garam.
Ada beberapa jenis sayuran yang sebaiknya tidak dikonsumsi oleh penderita diabetes dan salah satunya ialah tentu saja kentang.
