3 Sektor Strategis yang Perlu Dievaluasi dalam Pemerintahan Prabowo-Gibran

jpnn.com, JAKARTA - Ekonom CELIOS Nailul Huda memetakan tiga bidang strategis yang dinilai perlu menjadi prioritas utama untuk dievaluasi secara mendalam oleh pemerintah dalam momen 2 tahun pemerintahan Prabowo-Gibran.

Evaluasi sektor-sektor ini dinilai sangat krusial karena menyangkut hajat hidup orang banyak serta stabilitas kehidupan bernegara.

Berdasarkan hasil kajian dan survei, bidang-bidang tersebut terbukti mengalami berbagai kendala serius yang memicu keresahan publik.

"Sektor ekonomi, sektor energi, dan lingkungan, itu menjadi tiga sektor yang patut dievaluasi secara mendalam," kata Nailul Huda di Petogogan, baru-baru ini.

Di bidang ekonomi, kata Nailul, pencopotan Purbaya Yudhi Sadewa sebagai Menteri Keuangan yang sempat dilakukan sebelumnya dinilai patut diapresiasi.

Dia menyebut Purbaya termasuk dalam menteri yang kontroversial dengan kinerja yang dianggap tidak memuaskan kala itu, meskipun kondisi terkini masih membutuhkan perbaikan berkelanjutan.

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Sementara itu, sektor lingkungan hidup dan kehutanan menjadi sorotan paling tajam akibat buruknya tata kelola yang memicu bencana ekologis.

Kebijakan pengelolaan hutan yang timpang dituding sebagai akar masalah terjadinya banjir bandang di berbagai wilayah.