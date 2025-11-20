3 Suplemen Penambah Energi yang Wajib Anda Konsumsi
jpnn.com, JAKARTA - MELAKUKAN berbagai aktivitas pada bisa membuat Anda merasa kelelahan.
Energi yang terkuras habis ini tentu saja membuat Anda merasa enggan melakukan kegiatan kamu selanjutnya.
Untuk mengatasinya, Anda bisa mengonsumsi beberapa suplemen yang tersedia di apotek ini.
Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.
1. Coenzyme Q10 atau CoQ10
Suplemen yang mengandung CoQ10 bisa menjadi salah satu pilihan bagi kamu yang sedang merasa kelelahan dan ingin meningkatkan kembali energinya.
Selain dalam bentuk suplemen, CoQ10 juga bisa ditemukan di ikan, daging, dan kacang-kacangan, meski jumlahnya tidak signifikan.
2. Sitrulin
Sitrulin bekerja untuk meningkatkan jumlah nitrogen oksida di dalam tubuh.
Adapun nitrogen oksida berfungsi sebagai vasodilator yang meningkatkan sirkulasi darah, termasuk darah, oksigen, dan nutrisi ke seluruh tubuh.
Ada beberapa jenis suplemen yang bisa membantu meningkatkan energi tubuh dan salah satunya ialah tentu saja tirosin.
