menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Lifestyle » Kesehatan » 3 Suplemen Penambah Energi yang Wajib Anda Konsumsi

3 Suplemen Penambah Energi yang Wajib Anda Konsumsi

3 Suplemen Penambah Energi yang Wajib Anda Konsumsi
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Ilustrasi suplemen. Foto: quasersrl

jpnn.com, JAKARTA - MELAKUKAN berbagai aktivitas pada bisa membuat Anda merasa kelelahan.

Energi yang terkuras habis ini tentu saja membuat Anda merasa enggan melakukan kegiatan kamu selanjutnya.

Untuk mengatasinya, Anda bisa mengonsumsi beberapa suplemen yang tersedia di apotek ini.

Baca Juga:

Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.

1. Coenzyme Q10 atau CoQ10

Suplemen yang mengandung CoQ10 bisa menjadi salah satu pilihan bagi kamu yang sedang merasa kelelahan dan ingin meningkatkan kembali energinya.

Selain dalam bentuk suplemen, CoQ10 juga bisa ditemukan di ikan, daging, dan kacang-kacangan, meski jumlahnya tidak signifikan.

Baca Juga:

2. Sitrulin

Sitrulin bekerja untuk meningkatkan jumlah nitrogen oksida di dalam tubuh.

Adapun nitrogen oksida berfungsi sebagai vasodilator yang meningkatkan sirkulasi darah, termasuk darah, oksigen, dan nutrisi ke seluruh tubuh.

Ada beberapa jenis suplemen yang bisa membantu meningkatkan energi tubuh dan salah satunya ialah tentu saja tirosin.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI