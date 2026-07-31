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3 Suplemen Penambah Stamin yang Wajib Anda Konsumsi

3 Suplemen Penambah Stamin yang Wajib Anda Konsumsi
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Ilustrasi suplemen. Foto: quasersrl

jpnn.com, JAKARTA - STAMINA yang menurun bisa membuat Anda enggan melakukan berbagai aktivitas.

Nah, ada kalanya Anda membutuhkan tambahan energi. Namun, jangan asal mengonsumsi suplemen.

Anda bisa mengonsumsi beberapa jenis suplemen penambah energi.

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Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.

1. Vitamin D

Seseorang yang kekurangan vitamin D dalam tubuh bisa merasakan kelelahan otot.

Oleh karena itu, suplemen yang mengandung vitamin D pun bisa menjadi salah satu suplemen untuk meningkatkan energi tubuh.

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2. Tirosin

Suplemen yang mengandung tirosin bisa digunakan untuk meningkatkan energi tubuh.

Suplemen ini juga bisa membantu memulihkan memori pada orang yang kekurangan tidur.

Ada beberapa jenis suplemen yang bisa membantu meningkatkan stamina dengan cepat dan salah satunya ialah vitamin D.

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