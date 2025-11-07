menu
3 Suplemen Terbaik untuk Menambah Stamina yang Perlu Anda Ketahui

Ilustrasi suplemen. Foto: quasersrl

jpnn.com, JAKARTA - KEGIATAN yang padat bisa membuat stamina Anda menurun.

Stamina yang menurun membuat tubuh Anda terasa lelah dan lemas.

Namun, beragam jenis suplemen penambah energi bisa Anda pilih sesuai dengan jenis kandungannya.

Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.

1. Coenzyme Q10 atau CoQ10

Coenzyme Q10 (CoQ10) merupakan enzim yang secara alami ada di dalam tubuh manusia.

Enzim ini utamanya terdapat di jantung, hati, dan ginjal. CoQ10 merupakan antioksidan di dalam tubuh yang berfungsi meningkatkan stamina dan memperkuat sistem kekebalan tubuh manusia.

Ketika CoQ10 di dalam tubuh menurun, tubuh tidak bisa memproduksi energi dan menyebabkan seseorang kelelahan.

2. Vitamin B12

Sama seperti vitamin B lainnya, vitamin B12 dibutuhkan oleh tubuh untuk mengubah makanan yang kamu konsumsi menjadi energi.

Ada beberapa jenis suplemen yang bisa Anda konsumsi untuk meningkatkan stamina dan salah satunya ialah tentu saja vitamin B12.

