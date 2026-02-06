3 Suplemen untuk Kulit Sehat yang Anda Dambakan
jpnn.com, JAKARTA - KULIT merupakan organ luar tubuh yang harus selalu dijaga kesehatannya.
Menjaga kesehatan kulit bisa Anda lakukan dengan beberapa cara.
Salah satunya dengan mengonsumsi suplemen. Kamu juga harus memperhatikan makanan apa saja yang dikonsumsi, termasuk makanan suplemen untuk kulit.
Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.
1. Nourish Skin
Sesuai dengan namanya, suplemen ini menutrisi kulit kamu agar tetap sehat.
Nourish Skin memiliki formula yang efektif dalam mengatasi masalah jerawat, flek hitam, dan kerutan.
Di dalam suplemen ini sudah mengandung amino acid, Antioxidant, vitamin, mineral, dan lainnya yang dibutuhkan oleh tubuh untuk menangkal radikal bebas, melembabkan kulit, dan mempercepat proses penyembuhan jerawat.
2. Herbilogy Pomegranate Peel Extract Powder
Tidak suka menelan kapsul atau tablet? Suplemen kulit berbentuk bubuk ini bisa menjadi solusinya.
Ada beberapa jenis suplemen yang bisa membantu menjaga kesehatan kulit dan salah satunya ialah tentu saja nourish skin.
