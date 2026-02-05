3 Suplemen yang Ampuh Meningkatkan Gairah dengan Cepat
jpnn.com, JAKARTA - MEMILIKI stamina yang kuat bisa membuat hubungan ranjang pasangan makin panas.
Untuk membuat istri beruap lantaran gairah yang membara, para suami harus perkasa.
Caranya dengan mengonsumsi suplemen tertentu mengandung bahan alami di bawah ini sebagai boster penigkat stamina.
Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.
1. Pasak bumi
Pasak bumi atau tongkat ali sudah dipercaya memiliki khasiat sebagai suplemen untuk meningkatkan stamina di ranjang.
Tanaman afrodisiak ini bisa ditemukan di kawasan Indonesia, Malaysia, hingga Vietnam sehingga mudah kamu dapatkan.
Untuk bagian akar dan kulit kayu pasak bumi sering dipakai guna mengatasi disfungsi ereksi, meningkatkan hasrat, dan mengobati masalah kesuburan (infertilitas).
2. Ginkgo biloba
Ekstrak ginkgo biloba berpotensi efektif sebagai obat kuat alami untuk mengatasi disfungsi ereksi ketika dikombinasikan dengan obat tadalafil (Cialis).
Ada beberapa jenis suplemen yang bisa membantu meningkatkan gairah dengan cepat dan salah satunya ialah pasak bumi.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- 4 Suplemen untuk Rambut yang Wajib Anda Coba
- 3 Manfaat Jahe, Pasangan Suami Istri Wajib Mengonsumsinya
- 4 Suplemen Sahabat Terbaik Penderita Tekanan Darah Tinggi
- 3 Manfaat Daun Kelor yang Bikin Kaget, Pria Pasti Suka
- 4 Suplemen untuk Menumbuhkan Rambut dengan Cepat
- Seimbangkan Kadar Hormon dengan Mengonsumsi 3 Suplemen Ini