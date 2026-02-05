menu
3 Suplemen yang Ampuh Meningkatkan Gairah dengan Cepat

3 Suplemen yang Ampuh Meningkatkan Gairah dengan Cepat
Ilustrasi ginseng. Foto: Urbol

jpnn.com, JAKARTA - MEMILIKI stamina yang kuat bisa membuat hubungan ranjang pasangan makin panas.

Untuk membuat istri beruap lantaran gairah yang membara, para suami harus perkasa.

Caranya dengan mengonsumsi suplemen tertentu mengandung bahan alami di bawah ini sebagai boster penigkat stamina.

Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.

1. Pasak bumi

Pasak bumi atau tongkat ali sudah dipercaya memiliki khasiat sebagai suplemen untuk meningkatkan stamina di ranjang.

Tanaman afrodisiak ini bisa ditemukan di kawasan Indonesia, Malaysia, hingga Vietnam sehingga mudah kamu dapatkan.

Untuk bagian akar dan kulit kayu pasak bumi sering dipakai guna mengatasi disfungsi ereksi, meningkatkan hasrat, dan mengobati masalah kesuburan (infertilitas).

2. Ginkgo biloba

Ekstrak ginkgo biloba berpotensi efektif sebagai obat kuat alami untuk mengatasi disfungsi ereksi ketika dikombinasikan dengan obat tadalafil (Cialis).

