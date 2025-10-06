3 Suplemen yang Baik untuk Kesehatan Kulit

jpnn.com, JAKARTA - SETIAP wanita pasti ingin memiliki kulit yang sehat dan cerah alami.

Ada berbagai cara yang bisa Anda lakukan untuk menjaga kesehatan kulit.

Mulai dari menggunakan kosmetik hingga mengonsumsi suplemen.

Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.

1. Biotin

Suplemen pertama yang bisa membantu menjaga kesehatan kulit ialah biotin.

Biotin merupakan vitamin B yang mendorong kesehatan kulit, saraf, saluran pencernaan, dan metabolisme.

Suplemen yang mengandung biotin bisa membantu mengurangi rambut rontok dan mendorong pertumbuhan kuku.

2. Ekstrak pakis

Mungkin kamu sudah kenal dengan pakis. Ternyata ektsrak dari sayuran ini bisa dimanfaatkan untuk menjaga kesehatan kulit.