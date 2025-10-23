3 Tahanan Kabur, Karutan Siak Langsung Dicopot
jpnn.com, SIAK - Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) Riau Maizar mengambil langkah tegas menyusul insiden kaburnya tahanan dari Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas IIB Siak Sri Indrapura.
Sebagai bentuk tanggung jawab dan evaluasi menyeluruh Kakanwil memutuskan mencopot Kepala Rutan (Karutan) Siak serta Kepala Kesatuan Pengamanan Rutan (KPR), Kamis (23/10/2025).
Langkah ini diambil setelah dilakukan pemeriksaan mendalam terhadap kedua pejabat tersebut untuk memastikan akuntabilitas dan profesionalitas aparat pemasyarakatan dalam menjaga keamanan serta ketertiban di lingkungan rutan.
“Tidak ada toleransi terhadap pelanggaran yang berpotensi mengancam keamanan dan ketertiban di lingkungan Pemasyarakatan. Semua tindakan akan dilakukan secara profesional dan proporsional,” tegas Maizar.
Untuk menjaga stabilitas operasional, Kakanwil menunjuk pelaksana tugas (Plt) Kepala Rutan Siak agar seluruh kegiatan pelayanan dan pembinaan warga binaan tetap berjalan dengan baik di bawah pengawasan yang ketat.
Selain itu Kanwil Ditjenpas Riau juga memindahkan empat warga binaan pemasyarakatan (WBP) dua di antaranya pelaku pelarian ke Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Nusa Kambangan.
Pemindahan ini merupakan langkah tegas sekaligus pembinaan lanjutan di lapas dengan tingkat keamanan maksimum.
Maizar turut menginstruksikan koordinasi intensif dengan jajaran TNI dan Polres Siak Sri Indrapura guna memperkuat pengamanan di sekitar rutan dan mempercepat proses pencarian terhadap tahanan yang masih buron.
