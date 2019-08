3 Tahun Bekerja, Asisten Ashanty dan Anang Hermansyah Mundur

jpnn.com, JAKARTA - Resiah Lim asisten pasangan artis Ashanty dan Anang Hermansyah, memutuskan resign setelah bekerja selama tiga tahun. Resiah selama ini menjadi salah satu orang kepercayaan Ashanty. Namun, Resiah memilih keluar dari zona nyamannya.

Lewat unggahan Instagramnya, Resiah mengungkapkan bagaimana awalnya bisa kerja di keluarga Anang hingga sampai akhirnya memilih mundur.

“Buat kalian yang selama ini banyak banget tanya “kak gimana caranya bisa kerja sama bunda? Kok bisa?” Yuk dengerin curhat aku, here we go!!?? Semua berkat @din_siro , karna dia yang pertama kali random WhatsApp aku, padahal kita enggak saling kenal, aku pikir dia cuma modus modusan mau kenalan jadi aku enggak tanggepin?? Tapi dia terus terusan tawarin aku kerja buat jad sekretaris. Dia belum kasih tau untuk sekretaris apa, sampai akhirnya dia sebut untuk jadi personal assistant Mas Anang dan Bunda Ashanty,” ungkapnya.

Awalnya, Resiah mengaku enggak percaya. Mengingat, dia bukan dari kalangan orang terkenal.

“Cuma lulusan S1 Ekonomi dan nothing special. Kata Dhika, dia percaya aku bisa dan cocok. Akhirnya aku pun datang ke rumah bunda untuk interview, di sofa coklat rumahnya langsung ketemu bunda dan ada Mas Anang yang lagi sibuk sama cameranya hehe. Setelah interview, besoknya dapat kabar aku diterima dan aku memulai kerja setelah menyelesaikan tugas akhir sebagai mahasiswa, begitu singkat ceritanya,” lanjutnya.

Resiah mengatakan dari lulus kuliah, tak terasa kebersamaannya dengan keluarga Anang sudah 3 tahun. Dia menyebut kerja bersama Ashanty serasa enggak kerja karena banyak jalan-jalannya.

“Capek dong ke sana ke sini? Pasti capek, enggak ada kerjaan yang enggak capek. Dulu, awal kerja aku masuk cuma ada 4 orang di sini. Tapi sekarang karyawannya sudah sebanyak ini?,” jelasnya.

Resiah mengatakan banyak belajar dari Ashanty yang tak sekadar big boss. “Tapi lebih dari itu, bisa jadi teman curhat dan jadi mama kedua buat aku. Berat banget rasanya, berkali kali mikir buat ambil keputusan ini enggak gampang,” lanjutnya.