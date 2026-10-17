3 Tahun Beroperasi, Whoosh Melayani 18,2 Juta Penumpang

jpnn.com - BANDUNG - PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) mencatat Whoosh sudah melayani 18,2 juta penumpang sampai dengan 16 Oktober 2026 sejak mulai beroperasi secara komersial pada 17 Oktober 2023.

General Manager Corporate Secretary KCIC Eva Chairunisa mengatakan tiga tahun kehadiran Whoosh menunjukkan peran kereta cepat makin besar dalam mendukung berbagai kebutuhan perjalanan masyarakat, baik untuk aktivitas rutin, bisnis, maupun wisata.

Eva Chairunisa menegaskan bahwa selama tiga tahun terakhir, Whoosh telah menjadi bagian dari mobilitas masyarakat.

“Kepercayaan lebih dari 18 juta penumpang menunjukkan bahwa layanan kereta cepat makin diterima dan dimanfaatkan untuk berbagai kebutuhan perjalanan antara Jakarta dan Bandung," ujar Eva di Bandung, Jawa Barat, Sabtu (17/10).

Eva menjelaskan sejak memulai layanan komersial berbayar pada 17 Oktober 2023, Whoosh terus berkembang dari sisi operasional maupun jumlah pengguna.

Jumlah perjalanan meningkat dari 14 menjadi 62 per hari. Volume penumpang harian berkembang dari sekitar 9 ribu hingga mencapai puncaknya lebih dari 26 ribu dalam satu hari.

Baca Juga: Utang Kereta Cepat Whoosh Terancam Membebani Generasi ke Depan

Saat ini, Whoosh juga melayani lebih dari 500 ribu penumpang setiap bulan.

Secara tahunan, Whoosh melayani sekitar 1,14 juta penumpang pada Oktober hingga Desember 2023, kemudian 6,06 juta penumpang sepanjang 2024 dan 6,2 juta penumpang pada 2025.