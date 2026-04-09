3 Tahun Berturut-turut Krakatau Posco Raih Peringkat PROPER Hijau dari KLH

jpnn.com, JAKARTA - KRAKATAU POSCO kembali meraih peringkat PROPER Hijau selama tiga tahun berturut-turut dari Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup.

Capaian ini menjadikan KRAKATAU POSCO sebagai satu-satunya perusahaan di industri besi dan baja yang mampu mempertahankan peringkat tersebut secara konsisten.

Dalam sambutannya, Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq menegaskan pentingnya pendekatan beyond compliance dalam pengelolaan lingkungan.

Penilaian PROPER Hijau dilakukan secara komprehensif dengan mempertimbangkan berbagai aspek, antara lain efisiensi energi, penurunan emisi, pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan non-B3, pengelolaan sampah, efisiensi air, konservasi keanekaragaman hayati, pemberdayaan masyarakat, serta kesiapsiagaan terhadap bencana.

Melalui proses evaluasi yang ketat tersebut, PROPER Hijau menjadi indikator penting atas komitmen perusahaan dalam menjalankan praktik bisnis yang berkelanjutan.

Department Head Environment KRAKATAU POSCO, Naskuri, menyampaikan keberhasilan ini merupakan hasil dari konsistensi dan kolaborasi seluruh elemen perusahaan.

“Pencapaian PROPER Hijau selama tiga tahun berturut-turut ini merupakan refleksi dari komitmen berkelanjutan KRAKATAU POSCO dalam mengelola lingkungan secara bertanggung jawab. Kami terus mendorong penerapan inovasi yang tidak hanya berfokus pada kepatuhan, tetapi juga memberikan nilai tambah bagi lingkungan dan masyarakat,” ujar Muhamad Naskuri.

Keberhasilan ini menjadi bukti bahwa industri bisa menjalankan operasionalnya secara selaras dengan prinsip keberlanjutan.