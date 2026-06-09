3 Tahun CFX, Ikhtiar Menjaga Kepercayaan & Membangun Kedaulatan Keuangan Digital

jpnn.com - Bursa kripto berlisensi pertama di Indonesia, PT Central Finansial X (CFX), merayakan tiga tahun kiprahnya sebagai penyedia platform perdagangan mata uang virtual atau aset digital dengan mengusung misi penting. Pionir bursa aset kripto legal di Tanah Air itu menegaskan komitmennya untuk konsisten demi membangun kepercayaan dan membentuk kedaulatan keuangan digital nasional.

Dalam rangka ulang tahun itu pula CFX menggelar konferensi yang mempertemukan regulator, inovator, dan pelaku industri kripto. Konferensi itu bernama CFX Crypto Conference (CCC) 2026 yang mengangkat ‘Chapter III: Pilar Kepercayaan, Membangun Fondasi yang Tangguh untuk Keberlanjutan dan Kedaulatan Aset Digital’.

Ketua Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Friderica Widyasari Dewi berpidato pada acara puncak ‘3rd Anniversary CFX Crypto Conference (CCC) 2026’ di Jakarta, Senin (8/6/2026) malam. Foto: jpnn.com

Direktur Utama CFX Subani menyatakan hasil revisi Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK) yang baru disetujui DPR dan pemerintah pada 4 Juni lalu menjadi hal penting bagi industri kripto.

"Regulasi kripto di Indonesia menjadi yang terdepan dibanding negara lain," kata Subani dalam acara puncak ‘3rd Anniversary CCC’ di Jakarta pada Senin (8/6/2026) malam.

Menurut Subani, kolaborasi menjadi hal penting dalam membangun ekosistem kripto. Sosok aktif dalam kampanye pengembangan ekosistem perdagangan kripto yang transparan, berintegritas, dan melindungi investor itu mengharapkan Indonesia menjadi pemain penting dalam keuangan digital dunia.

Baca Juga: KPK Ungkap Fakta soal Nama Raffi Ahmad di Sidang Perkara Suap Blueray Cargo

"Visi dan misi kedaulatan keuangan digital Indonesia ada di ruangan ini, untuk berkolaborasi, menyuarakan keuangan digital Indonesia agar bersuara di panggung global," ucapnya.

Pada ajang CCC 2026 tersebut, CFX juga meluncurkan indeks aset kripto. Indeks bernama CFX10 itu menghimpun 10 konstituen, yakni Bitcoin (BTC), Etherium (ETH), Binance Coin (BNB), XRP, Solana (SOL), Tron (TRX), Dogecoin (DOGE), Hyperliquid (HYPE), Bitcoin Cash (BCH), dan Cardabo (ADA).