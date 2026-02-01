3 Tahun Hadir di Indonesia, Ofero Perkuat Ekspansi Global Lewat Cara Ini

jpnn.com, JAKARTA - PT Ofero Technology Indonesia (Ofero) mengembangkan solusi mobilitas yang dirancang berdasarkan pola penggunaan masyarakat Indonesia, mulai dari kebutuhan penggunaan harian, karakter jalan, hingga preferensi kenyamanan berkendara.

Pendekatan ini menjadi fondasi pertumbuhan Ofero di Indonesia sejak 2022, sekaligus membentuk positioning sebagai brand dengan visi global yang dibangun dari pemahaman pasar lokal.

“Kami percaya membangun brand hari ini tidak harus selalu dimulai dari satu pasar tertentu. Ofero meyakini membangun pasar luas adalah membangun organisasi serta kapabilitas yang sejak awal siap beroperasi lintas negara,” ujar Wang Dong, Founder & CEO Ofero.

Menurutnya, industri kendaraan roda dua secara global merupakan pasar yang sangat besar dan masih memiliki ruang pertumbuhan yang luas, terutama di banyak negara dengan ketergantungan tinggi pada mobilitas roda dua seperti Indonesia.

“Kami merancang produk dari awal berdasarkan kebutuhan nyata di setiap pasar. Ini bukan pendekatan yang paling mudah, tetapi justru memberi ruang diferensiasi yang lebih besar dan memungkinkan bisnis memiliki siklus hidup yang panjang,” kata Wang.

Di sisi operasional, Ofero juga menyadari membangun bisnis mobilitas listrik berarti mengelola rantai pasok, distribusi, dan layanan purna jual yang kompleks.

Baca Juga: SIG Ciptakan Peluang Bisnis di 2026 Lewat Infrastructure Summit

“Dengan memanfaatkan kekuatan rantai pasok dan pemahaman pasar lokal, kami percaya Ofero bisa membangun brand mobilitas listrik yang kompetitif dan relevan bagi banyak pengguna," tuturnya.

Di level pasar Indonesia, strategi tersebut diterjemahkan secara konkret ke dalam desain dan pengembangan produk.