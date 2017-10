3 Tahun Pemerintahan Jokowi, Pendapatan Per Kapita Naik

jpnn.com, JAKARTA - Dua hari lagi, Jumat (20/10), pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla akan genap berusia tiga tahun.

Berbagai pencapaian sektor makro berhasil diraih. Namun, sejumlah tantangan masih mengadang.

Salah satu pencapaian positif pemerintahan Jokowi-JK adalah pendapatan per kapita yang makin membaik.

Dari data pemerintah, pendapatan per kapita masyarakat Indonesia pada 2014 sebesar Rp 41,92 juta per kapita per tahun.

Jumlah tersebut lantas naik menjadi Rp 47,96 juta per kapita per tahun pada 2016. ”Produk domestik bruto (PDB) Indonesia secara konsisten membaik,”

Menko Perekonomian Darmin Nasution, Selasa (17/10).

Selain itu, lanjut Darmin, indikator lainnya adalah tingkat inflasi yang cenderung terkendali.

Dia menguraikan, dalam tiga tahun ini, laju inflasi menurun dari 4,49 persen secara year-on-year (yoy) pada September 2014 menjadi 3,72 persen pada September tahun ini.