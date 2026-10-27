3 Tahun Rembuk Pemuda: Jangkau 29 Provnisi, Perkuat Kolaborasi Membangun Indonesia

jpnn.com, JAKARTA - Rembuk Pemuda memasuki tiga tahun perjalanan sejak awal berdiri. Gerakan pemuda itu kini telah membangun jaringan di 29 provinsi di Indonesia.

Founder Rembuk Pemuda Aidil Afdan Pananrang menyoroti pentingnya kolaborasi lintas elemen masyarakat dalam menjawab persoalan pembangunan Indonesia.

Aidil menilai bahwa persoalan pembangunan Indonesia membutuhkan keterlibatan berbagai elemen masyarakat, bukan hanya aktivis atau organisasi kepemudaan.

Pengusaha, profesional, akademisi, komunitas, dan berbagai kelompok lainnya memiliki perspektif serta kapasitas yang dapat saling melengkapi dalam menjawab persoalan bangsa.

“Menurut saya, tantangan terbesar gerakan orang muda hari ini adalah bagaimana menjembatani gagasan dengan aksi. Persoalan Indonesia tidak bisa diselesaikan dari satu perspektif saja,” ucap Aidil, pada Senin (26/10).

“Banyak anak muda memiliki ide besar dan inisiatif yang baik, tetapi bagaimana semua potensi itu bisa saling terhubung, bekerja sama, dan membangun sesuatu yang dampaknya dapat dirasakan masyarakat dalam jangka panjang? Di situlah pentingnya kolaborasi,” lanjutnya.

Bagi organisasi ini, perluasan jaringan bukan semata-mata tentang jangkauan geografis, melainkan upaya menghubungkan potensi orang muda dengan kebutuhan masyarakat dan isu pembangunan di daerah masing-masing.

Jaringan tersebut diharapkan menjadi fondasi bagi pertukaran perspektif, penguatan kapasitas, dan kolaborasi lintas wilayah maupun lintas sektor.