3 Tahun Tanpa Karya Baru, Joji Akhirnya Rilis Pixelated Kisses

jpnn.com, JEPANG - Penyanyi sekaligus produser, Joji akhirnya merilis lagu terbaru yang bertitel Pixelated Kisses.

Single tersebut merupakan karya perdana dari dirinya setelah terakhir meluncurkan Smithereens pada 2022, yang menampilkan lagu Glimpse of Us.

Seluruh lagu Pixelated Kisses ditulis, diproduksi, dan direkam oleh Joji.

Pixelated Kisses menandai kembalinya Joji ke gaya musiknya yang khas. Vokal Joji yang minimalis dan hook yang tidak terlupakan berpadu dengan irama trap yang gritty, menghasilkan sebuah karya yang memukau tentang seni kesederhanaan.

Hasilnya yakni sebuah lagu yang menghantui, penuh suasana, dan tidak terlupakan, merepresentasikan keahlian musiknya dan apa yang membuatnya begitu istimewa.

Sejak gebrakannya pada 2017, Joji telah merilis 4 album studio yang menerima pujian kritis, yaitu Ballads 1 (2018), yang mencakup single Slow Dancing In The Dark yang bersertifikat 5x Platinum oleh RIAA, Nectar (2020), dan Smithereens (2022), yang menampilkan single terbesarnya hingga saat ini Glimpse of Us.

Demi mendukung proyek-proyek ini, Joji telah melakukan tur internasional dan tampil di festival-festival besar seperti Coachella, Lollapalooza, dan Reading & Leeds.

Pada 2023, Joji memulai tur arena Oblivion dan Pandemonium, yang mencakup 41 pertunjukan dengan tiket terjual habis di Madison Square Garden, Barclays Center, Kia Forum, Crypto.com Arena, United Center, dan Gunnersbury Park di London. (ded/jpnn)