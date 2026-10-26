3 Teh Herbal untuk Penderita Tekanan Darah Tinggi

jpnn.com, JAKARTA - TEKANAN darah tinggi merupakan salah satu penyakit yang harus diatasi.

Salah satu cara untuk mengatasinya adalah dengan mengonsumsi teh herbal secara rutin untuk mengontrol tekanan darah tinggi.

Ada beberapa jenis teh herbal yang berkhasiat untuk menurunkan tekanan darah tinggi.

Baca Juga: Redakan Pilek dengan Mengonsumsi 3 Teh Herbal Ini

Khasiat teh herbal bisa dirasakan jika dikonsumsi secara rutin.

Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.

1. Teh Hibiscus

Teh hibiscus merupakan teh herbal yang terbuat dari kembang sepatu yang berwarna merah.

Baca Juga: 9 Buah yang Aman Dikonsumsi Penderita Tekanan Darah Tinggi

Menurut sejumlah penelitian, teh hibiscus telah terbukti bisa menurunkan tekanan darah tinggi.

Teh ini bisa menurunkan tekanan darah sistolik dan diastolik masing-masing rata-rata 7,58 mmHg dan 3,53 mmHg.