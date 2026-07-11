3 Teh Herbal untuk Redakan Asam Lambung yang Menyakitkan
jpnn.com, JAKARTA - ASAM lambung merupakan salah satu masalah kesehatan yang harus segera diatasi.
Untuk meredakan asam lambung, Anda bisa mengonsumsi teh herbal.
Minuman sehat seperti teh sangat disarankan untuk meredakan perih saat asam lambung naik.
Tak hanya menghangatkan badan, teh hangat rupanya memberikan kenyamanan pada perut.
Apalagi kini terdapat banyak varian teh herbal yang berkhasiat untuk meredakan mag.
Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.
1. Teh Jahe
Teh jahe adalah ramuan herbal yang terbuat dari akar jahe. Akar ini telah digunakan sebagai obat alami untuk mual selama ribuan tahun dan umumnya ditambahkan ke permen, tablet, dan dalam bentuk bisa dikunyah untuk mengatasi sakit perut.
Ulasan sembilan studi melaporkan jahe meredakan mual dan muntah yang disebabkan oleh mual di pagi hari, kemoterapi, obat-obatan tertentu, dan pembedahan.
Ada beberapa jenis teh herbal yang bisa membantu meredakan asam lambung dengan cepat dan salah satunya ialah teh lemon madu.
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