3 Tips Aman Berkendara Malam Hari Saat Musim Mudik Tiba

3 Tips Aman Berkendara Malam Hari Saat Musim Mudik Tiba

3 Tips Aman Berkendara Malam Hari Saat Musim Mudik Tiba
Ilustrasi: Mengendarai mobil di malam hari. Foto: (ANTARA/Ho/Suzuki)

jpnn.com, JAKARTA - MUSIM mudik lebaran sebentar lagi akan tiba. Banyak orang yang tentu saja akan mudik ke kampung halaman mereka masing-masing.

Ada beberapa jenis transportasi yang bisa Anda gunakan untuk kembali ke kampung halaman.

Mulai dari menggunakan mobil, motor, pesawat, hingga kereta.

Untuk menghindari macet, beberapa orang lebih memilih mudik di malam hari.

Berikut ini tips bagi kamu yang mengendarai mobil agar selamat sampai tujuan, seperti dilansir laman Genpi.co.

1. Pastikan kondisi tubuh sebelum mengemudikan mobil

Jika Anda merasa sakit kepala, pusing, atau kondisi tidak sehat sebaiknya urungkan niat Anda berkendara di malam hari.

Selain itu, orang dengan masalah mata kering, infeksi mata akibat penggunaan lensa, degenerasi makula atau diabetes retinopati sebaiknya jangan berkendara di malam hari.

Jika kamu gunakan kacamata, pastikan kacamata kamu bersih sehingga bisa melihat dengan jelas.

Ada beberapa tips aman berkendara di malam hari saat Anda hendak mudik ke kampung halaman dan salah satunya pastikan kaca mobil juga bersih.

