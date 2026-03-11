menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Lifestyle » Kesehatan » 3 Tips Kulit Terhindar dari Dehidrasi Saat Puasa

3 Tips Kulit Terhindar dari Dehidrasi Saat Puasa

3 Tips Kulit Terhindar dari Dehidrasi Saat Puasa
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Ilustrasi seorang wanita saat melakukan perawatan kulit ANTARA/Shutterstock

jpnn.com, JAKARTA - TUBUH kita mengandung air agar bisa menjalankan fungsinya dengan baik.

Nah, saat menjalankan ibadah, kulit terlihat lebih kering akibat dehidrasi.

Agar kulit tidak mengalami dehidrasi, ada beberapa hal yang bisa Anda lakukan.

Baca Juga:

Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.

1 Pastikan asupan nutrisi selama puasa

"Kita harus memastikan asupan nutrisi cairan yang cukup kemudian mengonsumsi buah-buahan,” kata dr. Ika Anggraini, SpDV dalam acara seminar “Penanganan Terkini Dengan Terapi Kombinasi Kulit Sehat Untuk Pria dan Wanita di Segala Kesempatan”.

Selain itu, mengonsumsi buah-buahan juga bisa menjaga kelembaban kulit kamu.

Baca Juga:

Anda bisa mengonsumsi pada buka dan sahur. Konsumsi air putih yang cukup ketika buka dan sahur.

2. Gunakan pelembab

Moisturizer berfungsi untuk melembabkan kulit karena mengandung berbagai macam vitamin yang diperlukan agar kulit wajah tetap cantik dan sehat.

Ada beberapa tips yang bisa Anda lakukan agar kulit terhindar dari dehidrasi saat puasa dan salah satunya ialah menggunakan pelembab.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI