3 Tips Tetap Semangat Menjalankan Ibadah Puasa Walau Tidak Sahur Hari Ini
Kamis, 26 Februari 2026 – 07:51 WIB
jpnn.com, JAKARTA - SAHUR merupakan hal yang wajib umat muslim lakukan sebelum melaksanakan ibadah puasa.
Namun, ada kalanya Anda tidak sahur karena terlalu nyenyak tidur.
Lewat makan sahur boleh saja, tetapi jangan terlalu rutin sampai jadi hobi, ya.
Bagaimana pun makan sahur tetap penting untuk membuat tubuhmu tetap memiliki energi dan cukup nutrisi selama shaum.
Nah, ada beberapa cara yang bisa Anda lakukan agar tubuh tetap kuat meski tidak sahur.
1. Niat Sekuat Baja
Apa pun semua tergantung dari niat. Bulatkan niatmu agar meraih ridho Allah SWT dalam menjalankan ibadah puasa.
Ingat juga, jika tak berpuasa maka akan dicatat sebagai dosa.
