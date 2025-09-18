3 Tugas Awal Erick Thohir di Menpora Menggantikan Dito Ariotedjo, Sanggup?
jpnn.com - Erick Thohir akan melakukan beberapa tugas awal setelah ditunjuk menjadi Menpora menggantikan Dito Ariotedjo.
Setelah mengemban amanah yang didapat, pria kelahiran 30 Mei 1970 itu akan memprioritaskan tiga event akbar mendatang.
Tercatat, ada tiga event akbar yang akan dihadapi Indonesia yaitu Kejuaraan Dunia Senam, MotoGP Mandalika, serta SEA Games 2025.
Ketiganya akan coba diprioritaskan pada awal kepemimpinan Erick Thohir di Kemenpora.
“Tadi saya bicara dengan Pak Dito akan mempersiapkan beberapa event dalam waktu dekat seperti Kejuaraan Dunia Senam, MotoGP, serta SEA Games 2025,” ujar Erick.
Beberapa permasalahan lainnya yang coba diatasi ialah perihal kepemudaan untuk bisa menciptakan lapangan pekerjaan.
Dengan pengalamannya di Kementerian BUMN, Erick mencoba membuka lapangan pekerjaan yang lebih banyak untuk generasi muda.
“Kami sama-sama menciptakan solusi yang dibutuhkan anak muda ke depan, terutama pekerjaan," ujar Menpora Erick.
