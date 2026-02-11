menu
3 Vitamin untuk Kesehatan Kulit yang Lebih Baik

Vitamin yang terdapat pada buah-buahan. Foto: Ilustrasi

jpnn.com, JAKARTA - KULIT merupakan organ luar tubuh yang harus dijaga kesehatannya.

Salah satu cara menjaga kesehatan kulit ialah dengan mengonsumsi vitamin.

Pastikan Anda mendapatkan cukup vitamin agar bisa menjaga kulit tetap sehat dan awet muda.

Vitamin untuk kulit tersedia dalam bentuk suplemen, tetapi juga bisa ditemukan dalam produk perawatan kulit.

Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.

1. Vitamin D

Vitamin D berperan penting dalam menentukan warna kulit. Bahkan, bisa membantu mengobati psoriasis.

Institut Linus Pauling di Oregon State University merekomendasikan asupan harian vitamin D sebanyak 600 IU per hari.

Anda mungkin membutuhkan lebih banyak jika sedang hamil atau berusia di atas 70 tahun.

Ada beberapa jenis vitamin yang bisa Anda konsumsi untuk menjaga kesehatan kulit dan salah satunya ialah tentu saja vitamin D.

