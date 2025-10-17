3 Wakil Indonesia Mantap ke Perempat Final Denmark Open 2025, Laga Berat Menanti!
jpnn.com - Indonesia menempatkan tiga wakilnya di perempat final Denmark Open 2025.
Ketiga wakil tersebut ialah Jonatan Christie dari tunggal putra dau pasangan ganda putra Fajar Alfian/Muhammad Shohibul Fikri serta Muhammad Rian Ardianto/Rahmat Hidayat.
Salah satu partai seru tersaji saat Fajar/Fikri menyingkirkan wakil tuan rumah Daniel Lungaard/Mads Vestergaard lewat duel tiga gim yang menegangkan dengan skor 21-16, 18-21, 21-18.
Fajar mengakui pertandingan kali ini tidak hanya menguras tenaga, tetapi juga mental.
Pasangan Denmark disebut bermain agresif dan berusaha memancing emosi lewat psywar di lapangan.
"Mereka bermain sangat ulet dan bertenaga, plus ada psywar yang sengaja dilakukan. Kami harus tetap tenang dan menjadikan itu semangat yang terkontrol," ucap Fajar.
Kemenangan itu mengantarkan Fajar/Fikri ke perempat final Denmark Open 2025. Mereka akan menghadapi duo Inggris Ben Lane/Sean Vendy.
Fajar menilai laga berikutnya bakal lebih berat karena lawan sedang dalam performa terbaiknya.
