3 Warga SBT Hilang Kontak di Laut Ditemukan, Begini Kondisinya

jpnn.com - AMBON - Sebanyak tiga warga Kabupaten Seram Bagian Timur (SBT), Maluku, yang dilaporkan hilang kontak saat menggunakan speedboat ditemukan oleh nelayan di Teluk Tawo, Distrik Kokoda, Kabupaten Sorong Selatan, Papua Barat Daya.

Ketiga warga tersebut, yakni Aci Rumadai (45), Lahya Rumalolas (38), dan Ramon Rumbaru (30), ditemukan dalam kondisi selamat.

"Setelah tiga hari melakukan operasi pencarian, Tim SAR menerima informasi dari Anwar selaku keluarga korban yang menjelaskan nelayan Teluk Tawo di Papua Barat Daya telah menemukan mereka dalam keadaan selamat," kata Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Basarnas Ambon Muhamad Arafah di Ambon, Rabu (14/10).

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Menurut dia, laporan orang hilang diterima pada Minggu (11/10) sekitar pukul 14.50 WIT dari keluarga korban bernama Ona.

Pada 9 Oktober 2026, mereka berangkat menggunakan speedboat dari Pulau Gorong menuju Desa Keta, Pulau Seram, untuk mengantarkan anggota keluarga yang sakit ke Rumah Sakit Bula, Kabupaten Seram Bagian Timur, Maluku.

Pada 10 Oktober 2026 pukul 07.00 WIT, mereka kembali berangkat menuju Pulau Gorong melalui rute dari Desa Air Kasar.

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Namun, speedboat tersebut tidak kunjung tiba sehingga keluarga melaporkan hilang kontak di sekitar perairan Seram Bagian Timur dan meminta bantuan SAR.

"Pada tanggal 13 Oktober 2026 pukul 07.00 WIT, Operasi SAR hari ketiga terhadap kecelakaan kapal berupa speedboat POB tiga orang mengalami hilang kontak di sekitar Perairan Pulau Seram Bagian Timur dilanjutkan," kata dia.