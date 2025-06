3 Warga Sumsel Dinyatakan Positif Covid-19

jpnn.com, SUMATERA SELATAN - Kasus Covid-19 kembali terjadi di Sumatera Selatan (Sumsel).

Setidaknya tiga warga dinyatakan positif, dua di antaranya warga Palembang dan satu orang warga Banyuasin.

Kasi Surveilans dan Imunisasi Dinas Kesehatan Sumsel Darsono menyampaikan, berdasarkan dari data New All Record (NAR) per 11 Juni, ada dua orang dinyatakan positif Covid-19.

"Artinya kasus di Sumsel pada 2025 sudah ada tiga orang terkonfirmasi positif Covid-19," ujar Darsono, Jumat (13/6).

Dua orang dinyatakan positif merupakan warga Palembang yang berdomisili di Kecamatan Sako dan Kemuning.

"Pasien warga Sako jenis kelamin perempuan, sementara pasien dari Kemuning berjenis kelainan laki-laki," ungkap Darsono.

Warga yang berdomisili di Kecamatan Sako saat ini sedang dirawat di RSUP Dr Mohammad Hoesin Palembang.

Sedangkan warga asal Kemuning hanya melakukan isolasi mandiri (isoman) di rumah. Namun, tetap dilakukan pemantauan oleh tim PE Surveilans.