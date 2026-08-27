3 Wisatawan Hilang di Pantai Karangpapak Garut Ditemukan Meninggal Dunia

jpnn.com - GARUT - Tim SAR Gabungan menemukan tiga wisatawan yang hilang terseret ombak saat berenang di Pantai Karangpapak, Kecamatan Cikelet, Kabupaten Garut, Jawa Barat. Ketiga korban ditemukan dalam kondisi meninggal dunia.

Korban pertama ialah Murdani Siahaan (18), warga Aceh Tenggara, yang ditemukan pada Rabu (26/8) siang. Korban kedua, Irfan Nababan (18), warga Garut, ditemukan pada Rabu (26/8) malam. Selanjutnya, korban ketiga Ardi M Nababan (27), ditemukan pada Kamis (27/8), sekitar pukukl 06.00 WIB.

"Seluruh korban yang dilaporkan dalam kejadian laka laut ini sebanyak tiga orang telah berhasil ditemukan dan dievakuasi," kata Kepala Satuan Polisi Perairan dan Udara (Satpolairud) Polres Garut Iptu Aep Saprudin.

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Dia menambahkan seluruh korban sudah dievakuasi ke Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Pameungpeuk untuk dilakukan identifikasi sebelum diserahkan kepada pihak keluarga. "Dengan ditemukannya seluruh korban, operasi pencarian dinyatakan selesai," ujarnya.

Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Bandung Ade Dian Permana menyampaikan apresiasi kepada seluruh jajaran yang sudah bekerja keras dalam operasi pencarian, sampai berhasil menemukan tiga wisatawan korban terseret ombak itu.

Operasi pencarian dan evakuasi tersebut melibatkan Kantor SAR Bandung, Satpolairud Polres Garut, Polsek Cikelet, Brimob Batalyon D Kompi I Polda Jabar, Bhabinpotmar TNI AL, BPBD Garut, dan nelayan bersama unsur terkait lainnya.

Sebelumnya, tiga wisatawan berwisata ke Pantai Karangpapak, Garut, kemudian berenang di pantai namun tak diduga terseret arus ombak, Selasa (25/8) siang.

Peristiwa itu bermula ketika salah seorang wisatawan, Ardi M Nababan terbawa arus ombak yang menariknya ke tengah lautan. Kedua korban lainnya yang mengetahui kejadian itu mencoba menolongnya.