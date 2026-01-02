3 WN Spanyol Korban Kapal Tenggelam di Labuan Bajo belum Ditemukan, Basarnas Perpanjang Pencarian

jpnn.com - KUPANG - Sebanyak tiga warga negara asing (WNA) asal Spanyol korban tenggelamnya KM Putri Sakinah d perairan Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur, masih belum ditemukan.

Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Basarnas) resmi memperpanjang operasi pencarian terhadap tiga WN Spanyol tersebut.

Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Maumere, Fathur Rahman, selaku SAR Mission Coordinator (SMC) mengatakan perpanjangan pencarian dilakukan hingga Minggu (4/1).

“Per hari ini proses pencarian diperpanjang selama tiga hari ke depan,” katanya yang dihubungi dari Kupang, Jumat (2/1).

Dia menjelaskan keputusan itu diambil berdasarkan hasil evaluasi bersama seluruh unsur Tim SAR Gabungan pada Kamis (1/1).

Fathur menjelaskan, sesuai Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2014, pelaksanaan operasi SAR pada prinsipnya dilaksanakan selama tujuh hari berturut-turut terhitung sejak tenggelamnya kapal tersebut.

Namun, operasi dapat diperpanjang apabila masih terdapat tanda-tanda atau peluang penemuan korban.

“Kami tetap optimistis kerja keras seluruh unsur Tim SAR Gabungan dapat membuahkan hasil dalam masa perpanjangan operasi SAR ini,” lanjutnya.