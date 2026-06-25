30 Difabel di Brebes Ikuti Program Vokasi PNM untuk Tingkatkan Peluang Kerja
jpnn.com, BREBES - Sebanyak 30 penyandang disabilitas dari Kabupaten Brebes dan sekitarnya mengikuti Program Vokasi Disabilitas yang diselenggarakan PT Permodalan Nasional Madani (PNM) bersama Mandiri Taspen di Gedung Islamic Center Brebes.
Program tersebut memberikan pelatihan keterampilan menjahit dengan skema Operator Jahit Sepatu sebagai upaya meningkatkan kompetensi dan peluang kerja bagi penyandang disabilitas.
Pelatihan difasilitasi oleh Ruang Amal Indonesia dan berlangsung selama lima hari. Para peserta mendapatkan pembekalan teknis yang disesuaikan dengan kebutuhan industri manufaktur, khususnya sektor alas kaki.
Selain memperoleh pelatihan, para peserta juga berkesempatan mengikuti proses penempatan kerja pada perusahaan industri sepatu yang beroperasi di wilayah Brebes setelah menyelesaikan program.
Program Vokasi Disabilitas menjadi salah satu upaya untuk memperluas akses pelatihan dan kesempatan kerja bagi penyandang disabilitas yang selama ini masih menghadapi berbagai tantangan dalam mencapai kemandirian ekonomi.
Salah seorang peserta mengaku pelatihan tersebut memberikan harapan baru untuk mendapatkan pekerjaan yang layak. Menurutnya, program itu tidak hanya menambah keterampilan, tetapi juga meningkatkan rasa percaya diri.
“Melalui pelatihan ini, kami mendapatkan ilmu baru sekaligus kepercayaan diri bahwa kami juga mampu bekerja dan berkarya. Semoga setelah pelatihan ini kami bisa mendapatkan pekerjaan dan membantu keluarga,” ujarnya.
Direktur Utama PNM Kindaris mengatakan pemberdayaan harus menjangkau seluruh lapisan masyarakat, termasuk penyandang disabilitas yang masih menghadapi hambatan dalam mengakses dunia kerja.
ebanyak 30 penyandang disabilitas di Brebes mengikuti Program Vokasi Disabilitas yang digelar PNM bersama Mandiri Taspen.
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