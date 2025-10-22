menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Ekonomi » Industri » 30 Finalis MediaMIND 2025 Kunjungi PT Timah, Bukit Asam, hingga ANTAM

30 Finalis MediaMIND 2025 Kunjungi PT Timah, Bukit Asam, hingga ANTAM

30 Finalis MediaMIND 2025 Kunjungi PT Timah, Bukit Asam, hingga ANTAM
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Sebanyak 30 finalis telah menyelesaikan rangkaian site visit ke tiga wilayah operasional anggota Grup MIND ID, yaitu Bangka (PT Timah Tbk), Lampung (PT Bukit Asam Tbk), dan Pongkor (PT Aneka Tambang Tbk). Foto: dok MIND ID

jpnn.com, JAKARTA - Sebanyak 30 finalis telah menyelesaikan rangkaian site visit ke tiga wilayah operasional anggota Grup MIND ID, yaitu Bangka (PT Timah Tbk), Lampung (PT Bukit Asam Tbk), dan Pongkor (PT Aneka Tambang Tbk).  

Kunjungan ini merupakan kesempatan bagi para finalis untuk memahami lebih dalam proses bisnis pertambangan.

Corporate Secretary PT Timah Tbk Rendi Kurniawan menyampaikan mineral timah adalah sumber daya alam yang sudah siap untuk mendukung industrialisasi Indonesia.

Baca Juga:

Pengelolaan dan pengolahan ya juga dijalankan dengan praktik pertambangan yang bertanggung jawab, guna memastikan nilai manfaat tercapai secara komprehensif dari sisi ekonomi, sosial dan lingkungan.

Rendi berharap kunjungan dari para jurnalis terbaik MediaMIND 2025 dapat menggugah banyak pihak dan semakin memperkuat asa untuk memberi nilai tambah bagi dan dampak positif bagi Negeri.

"Ini saatnya kami melangkah ke jenjang yang lebih tinggi. Bagi kami hilirisasi bukan lah hal baru, tetapi sebuah upaya yang sudah diperjuangkan sejak lama untuk membawa Indonesia memiliki kemandirian industri dan membangun kedaulatan ekonomi," pungkasnya.

Baca Juga:

Melalui kegiatan site visit ini, para finalis MediaMIND 2025 diharapkan mampu menghasilkan karya jurnalistik yang menggugah dan berdampak, dengan perspektif yang lebih komprehensif terhadap dunia pertambangan dan kontribusinya bagi kemajuan bangsa.

Salah satu finalis, Nuzulia Nur Rahma, yang berkunjung ke Bangka, mengungkapkan apresiasinya atas kesempatan mengunjungi daerah operasional PT Timah Tbk. 

Sebanyak 30 finalis telah menyelesaikan rangkaian site visit ke tiga wilayah operasional anggota Grup MIND ID, yaitu Bangka (PT Timah), Lampung ke PT Bukit Asam

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI