30 Komunitas Budaya Ramaikan Pekan Wayang dan Gamelan 2025 di Solo

jpnn.com, SOLO - Pekan Wayang dan Gamelan 2025 resmi dibuka di Loji Gandrung, Minggu (2/11).

Acara yang digelar oleh Kementerian Kebudayaan Republik Indonesia ini menjadi penanda dimulainya rangkaian pelestarian warisan budaya nasional yang terus dijaga hingga kini.

Karnaval dilaksanakan dengan rute dari Loji Gandrung menuju Balai Kota Solo. Sebanyak 30 komunitas budaya ikut serta, membawa warna tersendiri lewat penampilan khas mereka.

Pesertanya pun beragam—mulai dari anak muda hingga seniman senior—yang sama-sama memiliki kepedulian besar terhadap keberlangsungan seni wayang dan gamelan.

Kegiatan ini digelar untuk memperkenalkan kembali wayang dan gamelan kepada masyarakat di tengah derasnya arus modernisasi.

Pihak penyelenggara menegaskan, wayang dan gamelan bukan hanya sekadar tontonan, tetapi juga sarana pembelajaran moral, spiritual, dan bentuk perpaduan seni yang menjadi identitas bangsa.

Karnaval turut dihadiri oleh Direktur Jenderal Perlindungan Kebudayaan dan Tradisi Restu Gunawan, sebagai Direktur Pemberdayaan Nilai Budaya dan Fasilitasi Kekayaan Intelektual, serta Wali Kota Solo Respati Achmad Ardianto.

Setibanya di Balai Kota, para peserta menerima sertifikat apresiasi dari Ibu Yayuk Sri Budi Rahayu. Suasana semakin hidup dengan berbagai pertunjukan seni dari komunitas budaya yang menampilkan harmoni antara gamelan dan wayang.