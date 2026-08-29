30 Perusahaan Raih IQSA Awards 2026, Penerapan K3 Berkelanjutan Terus Didorong
jpnn.com, JAKARTA - Sebanyak 30 perusahaan dari berbagai sektor industri meraih penghargaan Indonesia QHSE for Business Sustainability Awards 2026 (IQSA Awards 2026) atas komitmen dan konsistensi mereka dalam menerapkan aspek Quality, Health, Safety, and Environment (QHSE).
Penghargaan yang diselenggarakan Majalah Business Asia Indonesia tersebut diberikan dalam malam penganugerahan IQSA Awards 2026 di Hotel Bidakara, Jakarta, Jumat (28/8).
Memasuki tahun ketiga penyelenggaraannya, IQSA Awards tahun ini mengusung tema “Membangun Ekosistem Pengelolaan K3 Nasional Menuju Keberlanjutan Ekonomi”.
Tema tersebut menekankan pentingnya kolaborasi berbagai pemangku kepentingan untuk memperkuat penerapan keselamatan dan kesehatan kerja (K3), sekaligus mendukung keberlanjutan operasional dan bisnis perusahaan.
Ketua Dewan Juri IQSA 2026 Prof. Dr. Indri Hapsari Susilowati, S.K.M., M.K.K.K. mengatakan, IQSA Awards memiliki peran penting dalam mendorong budaya keselamatan dan kesehatan kerja, keamanan, lingkungan, serta keberlanjutan bisnis di berbagai sektor industri.
Menurut Indri, perkembangan teknologi yang semakin pesat juga membuka peluang baru dalam meningkatkan penerapan K3 di tempat kerja.
"Teknologi seperti Artificial Intelligence (AI), Internet of Things (IoT), robotika, otomatisasi, big data hingga perangkat wearable kini semakin banyak digunakan dalam aktivitas kerja," katanya.
Teknologi tersebut tidak hanya meningkatkan efisiensi, tetapi juga mengubah cara perusahaan menjalankan pekerjaan, mengambil keputusan serta mengidentifikasi dan mengelola risiko.
Sebanyak 30 perusahaan meraih IQSA Awards 2026 atas komitmen dan konsistensi mereka dalam menerapkan aspek QHSE, penerapan K3 berkelanjutan terus didorong
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