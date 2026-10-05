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30 Ribu Batang Baja Ringan Asal Kendal Melenggang ke Pasar Australia

30 Ribu Batang Baja Ringan Asal Kendal Melenggang ke Pasar Australia
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PT Auri Steel Metalindo melakukan ekspor perdana produk baja ringan dari Kawasan Industri Kendal (KIK) Kabupaten Kendal ke Melbourne, Australia. Foto: Bea Cukai

jpnn.com, KENDAL - PT Auri Steel Metalindo melakukan ekspor perdana produk baja ringan dari Kawasan Industri Kendal (KIK) Kabupaten Kendal ke Melbourne, Australia.

Sebanyak 30.000 batang baja ringan dengan nilai ekspor USD18.695,40 dikirim pada Jumat, (2/10).

PT Auri Steel Metalindo adalah perusahaan PMDN yang bergerak sebagai produsen baja ringan dan baja lapis bermerek untuk kebutuhan konstruksi bangunan.

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Berdiri sejak 2016, perusahaan memiliki nilai investasi sebesar USD 17,5 juta dan telah menyerap 377 tenaga kerja.

Ekspor perdana ke Melbourne menjadi langkah awal bagi perusahaan ini dalam memperluas jangkauan pasar produknya ke tingkat internasional.

Pengiriman tersebut sekaligus menunjukkan aktivitas industri di Kabupaten Kendal yang terhubung dengan perdagangan global melalui kegiatan ekspor.

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Pelepasan ekspor perdana tersebut turut disaksikan oleh Bea Cukai, Pemerintah Kabupaten Kendal, Administrator Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Kendal, Direktorat Jenderal ILMATE, PT Kawasan Industri Kendal, serta jajaran manajemen PT Auri Steel Metalindo.

Keterlibatan berbagai pemangku kepentingan tersebut menjadi bagian dari sinergi dalam mendukung kelancaran kegiatan industri dan perdagangan internasional.

PT Auri Steel Metalindo melakukan ekspor perdana produk baja ringan dari Kawasan Industri Kendal (KIK) Kabupaten Kendal ke Melbourne, Australia.

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