30 Tahun Beroperasi, AIA Indonesia Bidik Keluarga yang Belum Memiliki Proteksi
jpnn.com, JAKARTA - PT AIA Financial (AIA Indonesia) menandai perjalanan tiga dekade di Indonesia dengan memperkuat komitmennya untuk memperluas akses masyarakat terhadap perlindungan kesehatan dan keuangan.
Komitmen tersebut disampaikan dalam perayaan 30 Tahun AIA Indonesia bertema 'Bergerak Berdampak' yang digelar di Balai Sarbini, Jakarta.
"Ini menjadi momentum bagi AIA Indonesia untuk merefleksikan perjalanan perusahaan selama 30 tahun sekaligus menegaskan langkahnya dalam menciptakan dampak positif bagi masyarakat," kata Presiden Direktur AIA Harsya Prasetyo dalam keterangan resmi, Minggu (19/7).
Harsya menilai peluang untuk memperluas akses perlindungan di Indonesia masih terbuka lebar.
Tingkat penetrasi asuransi yang relatif rendah menunjukkan masih banyak keluarga yang membutuhkan solusi proteksi dan perencanaan keuangan sesuai kebutuhannya.
“Selama 30 tahun, AIA tidak pernah berhenti bergerak. Kami terus berkembang dan bertransformasi untuk menjawab kebutuhan masyarakat yang terus berubah,” ujarnya.
Oleh karena itu, AIA Indonesia akan memfokuskan langkahnya untuk menjangkau keluarga yang belum memiliki perlindungan memadai.
Perusahaan juga berupaya meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai pentingnya proteksi kesehatan dan keuangan.
30 tahun beroperasi, AIA Indonesia membidik keluarga yang belum memiliki proteksi
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