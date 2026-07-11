30 Tahun Elnusa Petrofin: Menghubungkan Energi dan Menggerakkan Negeri

jpnn.com, JAKARTA - Momentum tiga dekade ini menegaskan perjalanan Elnusa Petrofin dalam menghubungkan energi dengan

kehidupan masyarakat, pertumbuhan industri, kemajuan daerah, serta pembangunan Indonesia yang berkelanjutan. Didirikan pada 5 Juli 1996, Elnusa Petrofin terus bertumbuh dan bertransformasi menjadi perusahaan penyedia jasa energi serta solusi rantai pasok terintegrasi.

Selama 30 tahun, perusahaan mengambil peran strategis sebagai salah satu ujung tombak dalam mendukung penyaluran dan pemerataan energi nasional, termasuk menjangkau wilayah dengan kondisi geografis yang menantang.

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Tema “Connecting Your Energy” menggambarkan peran Elnusa Petrofin dalam menghubungkan setiap titik pada rantai pasok energi dengan kebutuhan masyarakat dan dunia usaha.

Tema tersebut juga merepresentasikan semangat perusahaan dalam menghubungkan keandalan operasional dengan teknologi, pertumbuhan bisnis dengan

tanggung jawab sosial, serta kebutuhan energi hari ini dengan masa depan yang lebih berkelanjutan.

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Direktur Utama PT Elnusa Petrofin, Doni Indrawan, menyampaikan bahwa perjalanan 30 tahun merupakan hasil dari kepercayaan, sinergi, dan dedikasi seluruh pemangku kepentingan yang tumbuh bersama perusahaan.

“Tiga puluh tahun bukan sekadar penanda perjalanan waktu, tetapi menjadi refleksi atas kepercayaan dan tanggung jawab besar yang telah diberikan kepada Elnusa Petrofin. Selama tiga dekade, kami hadir untuk memastikan energi dapat tersalurkan dengan aman dan andal, sekaligus memberikan manfaat yang semakin luas bagi masyarakat dan lingkungan Indonesia,” ujar Doni.