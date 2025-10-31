30 UMKM Lulus Program Peruri Digital Entrepreneur Academy 2025
jpnn.com, JAKARTA - Sebanyak 30 pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) berhasil menuntaskan program Peruri Digital Entrepreneur Academy (PEDIA) Level 1 Tahun 2025 sebuah inisiatif PT Peruri untuk mendorong transformasi digital dan peningkatan daya saing bisnis lokal.
POH Kepala Biro Strategic Corporate Branding & TJSL Peruri, Yahdi Lil Ihsan menyampaikan, para pelaku UMKM yang lulus telah menunjukkan komitmen dan daya juang tinggi untuk beradaptasi di era digital.
“Semangat mereka menjadi bukti bahwa pendampingan yang berkelanjutan dapat menciptakan perubahan nyata,” ujar Yahdi, dalam keterangannya, Jumat (31/10).
Selama tiga bulan, 30 pelaku usaha tersebut mengikuti rangkaian pelatihan dan pendampingan intensif yang mencakup strategi pemasaran digital, pembuatan konten kreatif, serta pemanfaatan teknologi untuk memperluas pasar online.
Program ini dirancang agar para peserta tidak hanya memahami konsep digitalisasi, tetapi juga mampu mengimplementasikannya dalam operasional bisnis sehari-hari.
Penanggung Jawab TJSL Peruri, Aris Wibowo, menjelaskan bahwa peserta program dipilih melalui proses kurasi ketat berdasarkan potensi dan kesiapan mereka untuk bertumbuh di ekosistem bisnis digital.
“Kami melihat potensi besar dari para pelaku UMKM ini. Mereka sudah membuktikan bahwa dengan kemauan kuat, teknologi bisa menjadi pintu menuju skala bisnis yang lebih luas,” katanya.
Dari total peserta, tiga UMKM dinobatkan sebagai yang terbaik, yaitu Oathentic, Dakey House, dan Kain Etnik Mama Poenya.
Sebanyak 30 pelaku UMKM lulus dari program Peruri Digital Entrepreneur Academy 2025 di Jakarta.
