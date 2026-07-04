300 Paket Hygiene Kit dan Selimut Dibagikan untuk Penyintas Gempa Sulteng

jpnn.com, JAKARTA - Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) menyalurkan 300 paket hygiene kit dan selimut kepada warga terdampak gempa bumi di Desa Kamarora A, Sulawesi Tengah.

Bantuan tersebut diberikan untuk membantu memenuhi kebutuhan dasar para penyintas selama masa tanggap darurat.

Pimpinan Baznas Bidang Pendistribusian, Pendayagunaan, dan Pemberdayaan, H. Idy Muzayyad, mengatakan bantuan itu merupakan respons cepat terhadap kondisi masyarakat yang masih menghadapi keterbatasan akses terhadap kebutuhan pokok pascagempa.

Menurut Idy, paket hygiene kit berisi perlengkapan kebersihan dasar yang dibutuhkan dalam aktivitas sehari-hari, sedangkan selimut disalurkan untuk membantu warga menghadapi udara dingin pada malam hari di wilayah terdampak.

"Pascabencana semua akses serba terbatas, termasuk dalam memenuhi kebutuhan dasar untuk kebersihan," ujar Idy dalam keterangan tertulis, Sabtu (4/7).

Dia menegaskan pemenuhan kebutuhan penyintas tidak hanya berfokus pada makanan, tetapi juga perlengkapan kebersihan guna mencegah munculnya penyakit akibat kondisi lingkungan yang terbatas.

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"Bantuan ini kami harapkan dapat membantu para penyintas menjaga kesehatan sekaligus memberikan rasa nyaman di tengah situasi yang masih sulit," katanya.

Idy menjelaskan seluruh bantuan yang disalurkan Baznas berasal dari amanah zakat, infak, dan sedekah para muzaki yang kemudian diwujudkan dalam berbagai program kemanusiaan bagi masyarakat terdampak bencana.